CAN 2025 : le Sénégal et le Mali s'affronteront en quarts de finale

information fournie par France 24 04/01/2026 à 11:36

Sérieux samedi face au Soudan malgré une petite frayeur, les Lions de la Teranga ont assuré leur place en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations. Grâce à un doublé de Pape Gueye et une magnifique inspiration du jeune joueur du PSG Ibrahim Mbaye, ils figurent parmi les huit dernières équipes de cette édition. Ils affronteront les Maliens, qualifiés après un match fou contre les Tunisiens.

Sport

