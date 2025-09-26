Big 2025 : que pensent les entrepreneurs de la Taxe Zucman ?

information fournie par Ecorama • 26/09/2025 à 14:05

À l’occasion de "Big", le grand rassemblement annuel de Bpifrance, les entrepreneurs ont pris la parole pour dénoncer le climat de stigmatisation dont ils se sentent victimes. En ligne de mire : la proposition de Gabriel Zucman de taxer les très grandes fortunes à hauteur de 2 %, soutenue par le Parti socialiste et plébiscitée par une majorité de Français. Entre inquiétudes fiscales, menaces d’exil et appels à célébrer l’esprit d’entreprise : décryptage du moral des entrepreneurs face à cette proposition de taxe dans Ecorama Tic Tech du 26 septembre 2025, présenté par David Jacquot et Julien Khaski, rédacteur en chef de Maddyness sur Boursorama.com