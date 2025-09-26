 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Big 2025 : que pensent les entrepreneurs de la Taxe Zucman ?

information fournie par Ecorama 26/09/2025 à 14:05

À l’occasion de "Big", le grand rassemblement annuel de Bpifrance, les entrepreneurs ont pris la parole pour dénoncer le climat de stigmatisation dont ils se sentent victimes. En ligne de mire : la proposition de Gabriel Zucman de taxer les très grandes fortunes à hauteur de 2 %, soutenue par le Parti socialiste et plébiscitée par une majorité de Français. Entre inquiétudes fiscales, menaces d’exil et appels à célébrer l’esprit d’entreprise : décryptage du moral des entrepreneurs face à cette proposition de taxe dans Ecorama Tic Tech du 26 septembre 2025, présenté par David Jacquot et Julien Khaski, rédacteur en chef de Maddyness sur Boursorama.com

Taxe Zucman

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

