À l’occasion de "Big", le grand rassemblement annuel de Bpifrance, les entrepreneurs ont pris la parole pour dénoncer le climat de stigmatisation dont ils se sentent victimes. En ligne de mire : la proposition de Gabriel Zucman de taxer les très grandes fortunes à hauteur de 2 %, soutenue par le Parti socialiste et plébiscitée par une majorité de Français. Entre inquiétudes fiscales, menaces d’exil et appels à célébrer l’esprit d’entreprise : décryptage du moral des entrepreneurs face à cette proposition de taxe dans Ecorama Tic Tech du 26 septembre 2025, présenté par David Jacquot et Julien Khaski, rédacteur en chef de Maddyness sur Boursorama.com
Big 2025 : que pensent les entrepreneurs de la Taxe Zucman ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
