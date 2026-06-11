Le pape Léon XIV a dénoncé jeudi depuis l'archipel des Canaries "l'indifférence de nombreux individus" face au sort des migrants, au sixième jour de son voyage en Espagne.
Aux Canaries, le pape dénonce "l'indifférence de nombreux individus" face au sort des migrants
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