A la Une de la presse, ce mercredi 17 décembre, , les réactions à la décision de l’Union européenne de renoncer au 100% électrique d’ici 2035. Les discussions sur le gel des avoirs russes pour financer la guerre en Ukraine. La condamnation du PSG par les prud’hommes à verser 61 M€ à Kylian Mbappé. Et des histoires de Noël.
Automobile, Mercosur, "l'UE avance, recule, hésite, etc, etc"
