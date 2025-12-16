Le navigateur Charlie Dalin, l'un des visages les plus connus de la course au large française, a été élu lundi à Paris "Marin de l'année 2025" après sa victoire étincelante l'hiver dernier sur le Vendée Globe.
Vainqueur du Vendée Globe, Charlie Dalin élu "Marin de l'année"
