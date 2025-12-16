Macron: l'amende forfaitaire pour les consommateurs de drogues "va passer à 500 euros"

"On va passer à 500 euros l'amende. 500 euros, parce qu'il faut taper au portefeuille, parce que ça n'est pas festif de se droguer", déclare le président français Emmanuel Macron à propos de l'amende forfaitaire délictuelle (AFD) pour usage de drogues, lors d'un échange avec des lecteurs du journal La Provence à Marseille. SONORE
