A l'Assemblée nationale, les députés observent une minute de silence en hommage au Français Dan Elkayam tué dans l'attentat sur une plage de Sydney, qui a fait au moins 15 morts pendant la fête juive de Hanouka. IMAGES
Attentat à Sydney: les députés observent une minute de silence
