Le Premier ministre australien Anthony Albanese a rendu visite mardi à l'hôpital à celui qui a été surnommé le "héros de la plage de Bondi", Ahmed al Ahmed, qui a interrompu la fusillade la plus meurtrière que le pays ait connu depuis des décennies.
Attentat de Sydney: le Premier ministre australien rend visite au "héros de la plage de Bondi"
