Dans la vallée de la Loire, les châteaux misent plus que jamais sur la magie de Noël pour assurer leur survie. Chaque année, les monuments historiques se transforment en décors féeriques et attirent des dizaines de milliers de visiteurs. Mais derrière les paillettes se cache un défi : préserver ces joyaux du patrimoine français.
Noël au château : comment ils financent leur survie
