"L'urgence absolue, c'est d'accélérer cette vaccination. Et pour cela, on a besoin de doses, on a besoin de lever un certain nombre de freins logistiques", affirme le Premier ministre Sébastien Lecornu lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, alors que des agriculteurs hostiles à la gestion par les autorités de l'épidémie de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) manifestent et bloquent toujours plusieurs axes routiers en France. SONORE
Dermatose: "l'urgence absolue" est "d'accélérer" la vaccination, insiste Lecornu
