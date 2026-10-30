À l'approche des élections de mi-mandat aux États-Unis, les républicains du Texas sont accusés de modifier les règles du jeu électoral à leur avantage. Dans le comté de Tarrant, près de Dallas, ils ont réduit de près de 30 % le nombre de bureaux de vote pour le jour du scrutin. Une décision contestée devant la justice, qui s'ajoute au redécoupage des circonscriptions électorales favorisant le Parti républicain. Mais ces mesures pourraient aussi contribuer à mobiliser les électeurs démocrates.
Au Texas, les républicains accusés de modifier les règles du jeu électoral
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