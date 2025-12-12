Dermatose: les gendarmes contrôlent la ferme d'Ariège, abattage du troupeau à venir

Des gendarmes à proximité d'un rassemblement d'agriculteurs pour empêcher l'abattage d'un troupeau de 200 vaches parmi lesquelles un cas de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) a été détecté à Les-Bordes-sur-Arize, le 11 décembre 2025 en Ariège ( AFP / Matthieu RONDEL )

Après deux jours de mobilisation d'agriculteurs contre la stratégie d'abattage du gouvernement, des gendarmes sont stationnés vendredi autour d'une ferme d'Ariège, où doit être abattu un troupeau de vaches en raison d'un cas de dermatose nodulaire contagieuse (DNC), a constaté l'AFP.

Faisant usage de gaz lacrymogène, les gendarmes mobiles ont pris le contrôle de cette exploitation, située dans le village des Bordes-sur-Arize, jeudi en fin de soirée.

Plusieurs centaines d'agriculteurs y étaient rassemblés depuis mercredi matin pour s'opposer à l'euthanasie des 207 bovins et bloquer l'accès aux services vétérinaires.

Vendredi matin, il n'y avait plus qu'une dizaine de manifestants mais plus de tracteurs à proximité de la ferme, dont l'accès est toujours bloqué par plusieurs véhicules de la gendarmerie mobile.

L'abattage des bovins devrait avoir lieu vendredi, l'accès aux services vétérinaire étant désormais possible. A 7h30, certaines des vaches de l'exploitation étaient toujours en vie, a observé un journaliste de l'AFP.

Le préfet de l'Ariège a assuré jeudi que les deux frères propriétaires du troupeau lui avaient donné leur accord pour l'abattage, conformément au protocole sanitaire de lutte contre la DNC.

Cette affirmation a été démentie par Pierre-Guillaume Mercadal, dirigeant de la CR du Tarn-et-Garonne, venu sur place. "Ils sont deux frères, un a cédé, l'autre non. Ils sont en train de déchirer cette famille, en plus de l'accabler du deuil de leurs vaches", a-t-il répondu au préfet.

Des agriculteurs manifestent contre l'abattage d'un troupeau de 200 vaches, après la détection d'un cas de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) aux Bordes-sur-Arize, le 11 décembre 2025 en Ariège ( AFP / Matthieu RONDEL )

L'abattage, seule méthode efficace pour éviter que "la maladie se diffuse dans l'ensemble du cheptel français", se fera "dès que possible" puis une campagne de vaccination sera lancée dans le département, a annoncé jeudi le représentant de l'État.

Les syndicats agricoles locaux et la chambre d'agriculture ont proposé en vain un protocole expérimental au ministère de l'Agriculture, demandant notamment que seules les vaches contaminées soient abattues et qu'une campagne de vaccination massive soit lancée.