Le Journal des biotechs : Pascal Prigent, directeur général de Genfit

information fournie par Boursorama • 12/12/2025 à 08:39

Dans ce numéro hors série du Journal des biotechs Pascal Prigent, directeur général de Genfit , commente les données préliminaires récemment publiées d'une étude de Phase 1B qui évalue son actif GNS561 en association à un inhibiteur de MEK (MEKi) dans le cholangiocarcinome (CCA) avec mutation KRAS.

Attention, investir en Bourse présente un risque de perte en capital, et le secteur des biotechs et medtechs cotées amplifie ce risque. La probabilité de succès de ces sociétés est incertaine, et leur besoin de financement est régulier. En cas d'échec, la continuité de leur activité peut être directement menacée. Ce type d'investissement est réservé exclusivement aux particuliers avertis pleinement conscients de ces enjeux et prêts à accepter ces risques.