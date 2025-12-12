 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Journal des biotechs : Pascal Prigent, directeur général de Genfit

information fournie par Boursorama 12/12/2025 à 08:39

Dans ce numéro hors série du Journal des biotechs Pascal Prigent, directeur général de Genfit , commente les données préliminaires récemment publiées d'une étude de Phase 1B qui évalue son actif GNS561 en association à un inhibiteur de MEK (MEKi) dans le cholangiocarcinome (CCA) avec mutation KRAS.

Attention, investir en Bourse présente un risque de perte en capital, et le secteur des biotechs et medtechs cotées amplifie ce risque. La probabilité de succès de ces sociétés est incertaine, et leur besoin de financement est régulier. En cas d'échec, la continuité de leur activité peut être directement menacée. Ce type d'investissement est réservé exclusivement aux particuliers avertis pleinement conscients de ces enjeux et prêts à accepter ces risques.

Biotechs
Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

Valeurs associées

GENFIT
5,0100 EUR Euronext Paris -3,65%

Vidéos les + vues

1

Thaïlande-Cambodge: les combats frontaliers poussent un demi-million de personnes à évacuer

information fournie par AFP 10 déc.
1
2

"Oh non pas encore": à la frontière Thaïlande-Cambodge, la lassitude des civils évacués

information fournie par AFP 10 déc.
3

Thaïlande-Cambodge: les combats frontaliers poussent un demi-million de personnes à évacuer

information fournie par AFP Video 10 déc.
4

La priorité de Machado est de "s'assurer qu'elle pourra retourner" au Venezuela, dit sa fille

information fournie par AFP Video 10 déc.
5

L'aide militaire à l'Ukraine vers son plus bas niveau en 2025 ?

information fournie par France 24 11 déc.
2
6

Brandt: liquidation judiciaire prononcée, quelque 700 emplois supprimés

information fournie par AFP 11 déc.
4
7

Maroc: au moins 22 morts dans l'effondrement de deux immeubles

information fournie par AFP Video 11 déc.
8

Liquidation judiciaire de Brandt: des palettes brûlées devant l'usine de Vendôme

information fournie par AFP Video 11 déc.
3
1

Inondations au Sri Lanka: la stupeur des villageois évacués du nord de Colombo

information fournie par AFP 01 déc.
2

Sri Lanka : le bilan des inondations et glissements de terrain grimpe à 153 morts

information fournie par AFP 29 nov.
3

Brigitte Macron qualifie de "sale connes" des militantes qui ont interrompu un spectacle d'Ary Abittan

information fournie par AFP 09 déc.
12
4

Thomas Mulliez (PDG de Veuve Clicquot) : "Nous sommes le numéro un du champagne sur le marché américain !"

information fournie par Ecorama 09 déc.
5

Aide sociale à l'enfance: Asterya, un lieu doux pour réparer les enfants violentés

information fournie par AFP 09 déc.
6

Budget de la Sécu adopté : sur la CSG, qui va payer l’addition ?

information fournie par Ecorama 10 déc.
3
7

Bregeon: Lecornu juge "possible" de doter la France d'un budget d'ici au 31 décembre

information fournie par AFP Video 10 déc.
1
8

Françoise Benhamou : "Nos petites négligences mises bout à bout peuvent être dramatiques !"

information fournie par Ecorama 10 déc.
1

La hausse de la taxe foncière pour 2026 bientôt annulée ?

information fournie par Ecorama 24 nov.
2
2

La bulle IA sur le point d’éclater ?

information fournie par Ecorama 19 nov.
3

Top 5 IA du 20/11/2025

information fournie par Libertify 21 nov.
4

Avec ses drones de nuit, la SNCF se muscle face aux vols de cuivre et de métaux

information fournie par AFP Video 22 nov.
5

Marchés tokenisés et actifs alternatifs : de nouvelles frontières pour les investisseurs ?

information fournie par Boursorama 26 nov.
6

Les Français épargnent-ils trop ?

information fournie par Ecorama 26 nov.
9
7

Replay / Revivez la 24e édition des Investor Awards de BoursoBank

information fournie par BoursoBank 27 nov.
8

TVA, retraites, prestations sociales : ces mesures chocs pour stabiliser la dette publique

information fournie par Ecorama 27 nov.
4

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank