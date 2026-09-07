Anthropic en Bourse : encore plus fort que SpaceX ?

Anthropic accélère son arrivée à Wall Street en sécurisant financements bancaires et partenariats stratégiques pour réussir une introduction en Bourse potentiellement valorisée au‑delà de 2 000 milliards de dollars. Les investisseurs scrutent une opération hors norme, portée par des revenus annualisés qui ont bondi à 65 milliards de dollars en juillet, devant OpenAI. Entre levée de fonds massive, ambitions technologiques et comparaison avec SpaceX, l’IPO pourrait marquer un tournant majeur pour l’IA américaine. L’analyse de Xavier Patrolin, président d’Albatros Capital. Ecorama du 7 septembre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.
Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.