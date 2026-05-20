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Anne-Sophie Alsif : "Quand les marchés réaliseront que le conflit a un impact sur la croissance mondiale, il y a aura une correction"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 20/05/2026 à 14:00

Croissance à l’arrêt, chômage qui remonte, consommation en baisse, entreprises fragilisées… Malgré un contexte économique de plus en plus tendu, l’économie française continue pour l’instant de résister. Mais pour combien de temps ? Avec un pétrole durablement élevé et le risque d’un nouveau choc inflationniste, faut-il craindre une dégradation du pouvoir d’achat dans les prochains mois ? Analyse des grands défis économiques qui attendent la France avec Anne-Sophie Alsif, cheffe économiste de BDO France. Ecorama du 20 mai 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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1 commentaire

  • 14:04

    Ca, c'est de l'analyse !

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