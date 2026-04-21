Alain Minc : "Sur l'Iran, Trump finira par prétendre qu'il a gagné, mais il reculera"

Alain Minc, économiste et essayiste, était l'invité de l'émission Ecorama du 21 avril 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : l’évolution du cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran, l’efficacité de la stratégie de Donald Trump, les tensions internes au régime iranien, les rapports de force autour du nucléaire ainsi que les conséquences politiques et économiques de ce conflit.
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