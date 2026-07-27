Pourquoi l’Europe est sortie de sa paralysie !

L'Europe est-elle en train de reprendre son destin en main ? Défense, marché unique, souveraineté… L'Europe semble accélérer sur plusieurs dossiers stratégiques. Les raisons de ce changement, avec Thibault Prébay, auteur et économiste indépendant. Ecorama du 27 juillet 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.
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