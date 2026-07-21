La tapisserie de Bayeux est arrivée à Londres la semaine dernière pour y être exposée à partir du mois de septembre. Son transport depuis la Normandie a demandé beaucoup de précautions, un "exploit technique" pour la ministre française de la Culture qui s'est rendue au British museum.
Londres: La tapisserie de Bayeux arrivée au British museum
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