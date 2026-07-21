Les sirènes d'alerte aérienne retentissaient mardi au Koweït, l'armée koweïtienne ayant annoncé avoir intercepté des tirs iraniens. Le Koweït a également accusé l'Iran d'avoir ciblé des centrales électriques et usines de dessalement d'eau, provoquant des incendies.
Koweït : des sirènes retentissent après l'interception de tirs iraniens
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