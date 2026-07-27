Les dégâts causés par les incendies en France sur la faune sauvage seront "catastrophiques", prévient lors du compte-rendu du conseil des ministres à Paris la ministre de la Transition écologique Monique Barbut. "Nous n'avons pas de chiffres aujourd'hui exacts de l'ampleur (...) des dégâts sur la faune sauvage, mais il est évident que cela va être des chiffres catastrophiques d'ici la fin de l'été", indique-t-elle.
Incendies: les dégâts sur la faune seront "catastrophiques" (ministre)
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