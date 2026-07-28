A la Une de la presse, ce mardi 28 juillet, la décision du Tchad de se retirer de la Cour pénale internationale, qu’il accuse d’appliquer une justice "à géométrie variable". Un claquement de porte diplomatique américain. La contestation grandissante du régime en Tunisie. Et le retour de "Zizou" à la tête des Bleus.
Zinedine Zidane sélectionneur des Bleus : "Zizou le Messie ?"
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