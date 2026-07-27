Les journées de lundi et mardi sont "absolument déterminantes" pour "contrôler" les incendies qui sévissent près de Madrid, a annoncé le ministre espagnol de l'Intérieur. Concernant le feu qui sévit dans la région de Valence (est), il s'est dit "préoccupé" par cet incendie "qui n'est toujours pas maîtrisé".
Incendies toujours non maîtrisés en Espagne
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