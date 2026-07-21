Le point semestriel sur le FCPR Vatel Rendement PME

Dans ce numéro de BoursoFocus, Matthieu Lambert, directeur général délégué de Vatel Capital, société de gestion indépendante spécialisée dans l'investissement dans les PME françaises, revient sur les performances du FCPR Vatel Rendement PME au premier semestre 2026. Il évoque également un investissement concret réalisé pendant la période dans le secteur des services aux professionnels de l'hôtellerie-restauration, ainsi que sa vision sur le contexte actuel de la dette privée.
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