Titres-restaurant : ce qui pourrait changer pour des millions de salariés

Utilisation au supermarché, plafond de 15 euros en grande surface, paiement le dimanche, fin du papier… Une proposition de loi déposée en juin pourrait modifier l'usage des titres-restaurant à partir de la rentrée. Qu'est-ce qui pourrait vraiment changer pour les salariés ? Les explications de la journaliste Camille Bour-Roussi.
Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.