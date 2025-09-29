 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Alain Minc : "La France a le génie des inventions fiscales démoniaque !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 29/09/2025 à 14:05

Dans une interview au Parisien, le Premier ministre Sébastien Lecornu a rejeté la taxe Zucman et le retour de l’ISF, tout en se disant « ouvert à plus de justice fiscale ». Comment concilier justice fiscale et refus d’un budget d’austérité ? Entre promesses d’économies, déficit public hors contrôle et climat d’instabilité, la France risque-t-elle de plonger de nouveau dans le chaos politique ? Alain Minc, économiste et essayiste, était l'invité de l'émission Ecorama du 29 septembre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

Vidéos les + vues

1

Nucléaire: l'Iran et l'AIEA conviennent d'un nouveau cadre de coopération

information fournie par AFP 09 sept.
2
2

Arrestations lors d'une manifestation pro-palestinienne à Liverpool

information fournie par AFP Video 28 sept.
5
3

Le Derby international de chameaux au Kenya, une "course qui rassemble les gens"

information fournie par AFP Video 28 sept.
4

Trump annonce "quelque chose de spécial" dans les négociations au Moyen-Orient

information fournie par AFP 28 sept.
3
5

Pérou: au moins 19 blessés dans une manifestation antigouvernementale

information fournie par AFP 28 sept.
6

A Téhéran, des Iraniens réagissent au retour des sanctions de l'ONU

information fournie par AFP Video 28 sept.
7

Nucléaire: les sanctions de l'ONU contre l'Iran de retour après dix ans

information fournie par AFP 28 sept.
16
8

Voile : la navigatrice engagée Sasha Lanièce au départ de la Transat Café l'Or

information fournie par France 24 28 sept.
1

Nucléaire: l'Iran et l'AIEA conviennent d'un nouveau cadre de coopération

information fournie par AFP 09 sept.
2
2

La France et d'autres reconnaissent "l'Etat de Palestine" lors d'un sommet historique à l'ONU

information fournie par AFP 23 sept.
15
3

Quels pays reconnaissent l'État de Palestine ?

information fournie par France 24 23 sept.
1
4

Près d'une centaine de mairies hissent le drapeau palestinien malgré l'opposition de la place Beauvau

information fournie par AFP 22 sept.
6
5

Avis mitigés à Gaza après la reconnaissance de l'Etat de Palestine par des puissances occidentales

information fournie par AFP Video 22 sept.
6
6

Emmanuel Macron : La France reconnaît "l'Etat de Palestine"

information fournie par AFP Video 23 sept.
2
7

ONU: La France reconnaît "l'Etat de Palestine", déclare Macron

information fournie par AFP Video 23 sept.
2
8

Top 5 IA du 25/09/2025

information fournie par Libertify 26 sept.
1

Guillaume Martinaud (président d'Orpi) : "La reprise du marché immobilier est menacée !"

information fournie par Ecorama 02 sept.
7
2

Xi et Poutine s'en prennent à l'Occident devant les grands d'Eurasie

information fournie par AFP 01 sept.
70
3

Point Marchés - Comment aborder la rentrée ?

information fournie par Sycomore AM 03 sept.
1
4

Voiture : des contraventions plus lourdes pour les plus riches en cas d’excès de vitesse ?

information fournie par Ecorama 04 sept.
17
5

Comment taxer les plus fortunés sans les faire fuir ?

information fournie par Ecorama 09 sept.
14
6

Frédéric Souillot (Force Ouvrière) : "J'aimerais que les politiques entendent cette colère citoyenne !"

information fournie par Ecorama 09 sept.
7

Point Marchés - Perspectives de rentrée

information fournie par Amundi 09 sept.
8

Un rallye boursier qui s’accélère sur les actions chinoises ?

information fournie par Boursorama 10 sept.

1 commentaire

  • 14:09

    il devrait nous parler des 5 taxes et impots que VDL veut mettre aux européens ... L UE est pas mal non plus ... c est une couche de plus à prendre notre argent

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank