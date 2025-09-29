Dans une interview au Parisien, le Premier ministre Sébastien Lecornu a rejeté la taxe Zucman et le retour de l’ISF, tout en se disant « ouvert à plus de justice fiscale ». Comment concilier justice fiscale et refus d’un budget d’austérité ? Entre promesses d’économies, déficit public hors contrôle et climat d’instabilité, la France risque-t-elle de plonger de nouveau dans le chaos politique ? Alain Minc, économiste et essayiste, était l'invité de l'émission Ecorama du 29 septembre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com
Alain Minc : "La France a le génie des inventions fiscales démoniaque !"
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
