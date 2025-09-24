Le président français Emmanuel Macron et le président du Kazakhstan Kassym-Jomart Tokaïev se rencontrent en marge de la 80ème session de l'Assemblée générale de l'ONU. IMAGES
ONU : Emmanuel Macron rencontre le président du Kazakhstan Kassym-Jomart Tokaïev
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro