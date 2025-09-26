Dassault est capable de construire "de A à Z" le futur avion de combat européen, a déclaré le PDG du groupe Eric Trappier alors que l'Allemagne et l'Espagne considèrent que le projet européen est en panne.
Futur avion de combat européen Scaf: Dassault assure pouvoir faire "tout seul"
