Le 26 octobre prochain, Sasha Lanièce sera au départ de la Transat Café L’Or, l’une des courses transatlantiques légendaires du circuit Class40. Sous les couleurs d'Alderan et aux côtés de sa coéquipière Sanni Beucke, elle forme l’un des rares duos 100 % féminins engagés. Après un parcours de scientifique, elle a décidé de changer de voie pour s'orienter vers la voile où elle a fondé sa propre écurie : Les Déferlantes Sailing Team. Sacha Lanièce était l'invitée du journal des sports
Voile : la navigatrice engagée Sasha Lanièce au départ de la Transat Café l'Or
