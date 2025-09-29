Dans une étude récente intitulée « Keep calm and carry cash », la Banque centrale européenne lance une recommandation étonnante : conserver des espèces chez soi. Dans un monde où les paiements numériques dominent, pourquoi revenir au cash ? Que révèlent les périodes de crise sur notre dépendance aux billets ? L'analyse de Charles Sannat, fondateur du site insolentiae. Ecorama du 29 septembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Pourquoi la BCE recommande de garder du cash chez soi ?
Valeurs associées
|3 824,92 USD
|Six - Forex 1
|+1,65%
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
