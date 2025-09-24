Plébiscitée par 86 % des Français, décriée par les milieux économiques, la taxe Zucman cristallise les tensions. Pierre Gattaz, ancien président du Medef, et auteur du livre "Gagnez plus, c'est maintenant !" (Fayard) réagit sans détour : exil des entrepreneurs, fiscalité punitive, ascenseur social en panne, pouvoir d’achat en berne. Peut-on redresser les comptes publics sans casser l’économie ? Comment réconcilier les Français avec le travail qui paie ? Ecorama du 24 septembre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com
Pierre Gattaz : "Dire que 86% des Français approuvent la taxe Zucman est une erreur !"
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
