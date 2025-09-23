 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Taxe Zucman : "Ce n'est pas indécent de se demander comment les très hauts revenus peuvent contribuer !" selon Laurent Berger

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 23/09/2025 à 14:05

Ce sont deux voix que tout semble opposer mais que le dialogue réunit : Benoît Bazin, PDG de Saint-Gobain, et Laurent Berger, ex-secrétaire général de la CFDT. Ensemble, ils signent "Voies de passage" (Éditions de l’Aube), un livre d’échanges qui explore les chemins du compromis entre patronat et syndicalisme. Dans un contexte de fractures politiques, de tensions sociales et de défis économiques majeurs, ils défendent une conviction commune : l’entreprise peut être un levier de transformation et un espace de dialogue. Ecorama du 23 septembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Taxe Zucman

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

4 commentaires

  • 14:55

    Ce type est exactement le genre de pseudo politicien hypocrite dont le pays peut se passer . Après avoir été le ministre occulte des fonctionnaires et autres machins publics chez Hollande il s'improvise économiste alors qu'il n' a jamais géré une épicerie et ignore tout des mécanismes de l'investissement et de l'industrie ; pitié, dehors !

Signaler le commentaire

Fermer

