Des parents arrivent au collège de Benfeld (Bas-Rhin), où une enseignante a été agressée à l'arme blanche par un adolescent de 14 ans. "Des cellules psychologiques ont été mises en place dans le collège et dans toutes les écoles", explique sur place le maire de la commune, Jacky Wolfarth. IMAGES
Professeure agressée dans le Bas-Rhin: "des cellules psychologiques mises en place"
