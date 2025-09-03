Point Marchés - Comment aborder la rentrée ?

Alexandre Taieb, Gérant allocataire chez Sycomore Asset Management, revient sur les grandes tendances qui ont façonné les marchés au cours des dernières semaines. Il livre également ses perspectives et sa stratégie d'allocation d'actifs.
Les Bourses mondiales vont majoritairement de l'avant mercredi, portées par le secteur technologique après une décision judiciaire aux Etats-Unis favorable à Alphabet, maison mère de Google, qui a échappé à l'obligation de se séparer de son navigateur Chrome. En ... Lire la suite
(AOF) - Valneva (+10,06 % à 3,82 euros) Le spécialiste des vaccins a brillé ce mercredi après avoir bénéficié de la publication de données positives d'immunogénicité et d'innocuité pour l'étude de Phase 2 en cours sur le candidat vaccin contre la maladie de Lyme, ... Lire la suite
Les Bourses européennes ont terminé dans le vert mercredi, portées par la dynamique de la tech et les espoirs de baisse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui éclipsent les craintes des investisseurs sur la soutenabilité des dettes publiques. Paris ... Lire la suite
🎙️ 📢 Découvrez Trade ou Pas Trade ? le talkshow sur le trading de Société Générale Produits de Bourse, présenté par Thibaud Renoult avec Léa Jézéquel, en partenariat avec Boursorama ! 📆 📊 Cette semaine vous avez rendez-vous avec Dorian Abadie de Meilleur Taux Placement, ... Lire la suite
