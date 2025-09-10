Un rallye boursier qui s’accélère sur les actions chinoises ?

Après plusieurs années de désillusion, les actions chinoises connaissent un spectaculaire retour en grâce. Portée par une croissance encore solide, un regain de confiance des investisseurs locaux et des mesures plus pro-business à Pékin, la Bourse de Shanghai a retrouvé des niveaux inédits depuis plus de dix ans. Faut-il y voir le début d'un nouveau cycle durable ou seulement un rebond conjoncturel ? Décryptage avec Jean-Marie Mercadal, directeur général de Syncicap AM.
