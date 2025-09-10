Un rallye boursier qui s’accélère sur les actions chinoises ? information fournie par Boursorama • 10/09/2025 à 13:36









Après plusieurs années de désillusion, les actions chinoises connaissent un spectaculaire retour en grâce. Portée par une croissance encore solide, un regain de confiance des investisseurs locaux et des mesures plus pro-business à Pékin, la Bourse de Shanghai a retrouvé des niveaux inédits depuis plus de dix ans. Faut-il y voir le début d'un nouveau cycle durable ou seulement un rebond conjoncturel ? Décryptage avec Jean-Marie Mercadal, directeur général de Syncicap AM.

Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.