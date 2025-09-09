Quel bilan tirer du passage éclair de l’ex-Premier ministre et quelles attentes vis-à-vis de son successeur ? Alors que les débats sur la dette publique, la taxation des plus riches et le contre-budget du PS animent la scène politique, une autre actualité s’impose : la mobilisation « Bloquons tout », qui appelle à des actions ciblées dans l’énergie, les transports ou la distribution. Pour en parler, Frédéric Souillot, secrétaire général de Force Ouvrière, était l'invité de l'émission Ecorama du 9 septembre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com
Frédéric Souillot (Force Ouvrière) : "J'aimerais que les politiques entendent cette colère citoyenne !"
