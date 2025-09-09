 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Frédéric Souillot (Force Ouvrière) : "J'aimerais que les politiques entendent cette colère citoyenne !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 09/09/2025 à 14:05

Quel bilan tirer du passage éclair de l’ex-Premier ministre et quelles attentes vis-à-vis de son successeur ? Alors que les débats sur la dette publique, la taxation des plus riches et le contre-budget du PS animent la scène politique, une autre actualité s’impose : la mobilisation « Bloquons tout », qui appelle à des actions ciblées dans l’énergie, les transports ou la distribution. Pour en parler, Frédéric Souillot, secrétaire général de Force Ouvrière, était l'invité de l'émission Ecorama du 9 septembre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

Vidéos les + vues

1

Accusé d'empoisonnements mortels, le Dr Péchier devant la justice

information fournie par AFP Video 08 sept.
2

Blocage des réseaux sociaux au Népal: au moins 16 morts lors d'une manifestation

information fournie par AFP Video 08 sept.
3

Italie : des gondoles et bateaux célèbrent la régate historique de Venise

information fournie par AFP Video 08 sept.
4

Le roi Charles III assiste aux jeux des Highlands en Écosse

information fournie par AFP Video 08 sept.
5

Vote de confiance: Bayrou affirme avoir "voulu" cette "épreuve de vérité"

information fournie par AFP Video 08 sept.
2
6

Attentat à Jérusalem-Est: au moins six morts

information fournie par AFP Video 08 sept.
7

La dissolution, pas "une option, mais une obligation" pour Macron (Marine Le Pen)

information fournie par AFP Video 08 sept.
5
8

En Angleterre, les drapeaux nationaux foisonnent, portés par un vent anti-immigration

information fournie par AFP Video 08 sept.
1
1

Pour sa rentrée politique, Mélenchon appelle à la grêve générale le 10 septembre

information fournie par AFP 22 août
10
2

Mouvement de blocage: Mélenchon appelle à la grève générale le 10 septembre

information fournie par AFP Video 23 août
2
3

Vote de confiance: Retailleau contre la suppression des deux jours fériés

information fournie par AFP Video 02 sept.
4

A Nantes, une école pour enfants "neuroatypiques", "bouée de sauvetage" pour les familles

information fournie par AFP 02 sept.
1
5

La terre tremble à nouveau en Afghanistan, déjà endeuillé par l'un de ses pires séismes

information fournie par AFP 02 sept.
2
6

Attaque au couteau à Marseille: cinq blessés dont un dans un état "critique", l'assaillant tué

information fournie par AFP 02 sept.
1
7

Macron demande au camp gouvernemental de "travailler" avec le PS

information fournie par AFP 02 sept.
29
8

Top 5 IA du 03/09/2025

information fournie par Libertify 04 sept.
1

Quasiment toute la France en orange au 8e jour de la vague de chaleur

information fournie par AFP 15 août
2
2

Zelensky accuse Moscou de vouloir se soustraire à l'organisation d'une rencontre avec Poutine

information fournie par AFP Video 22 août
3

La perspective d'une rencontre entre Poutine et Zelensky s'éloigne

information fournie par AFP 22 août
44
4

Top 5 IA du 22/08/2025

information fournie par Libertify 23 août
5

Zelensky se dit prêt à une rencontre bilatérale avec Poutine pour mettre fin à la guerre

information fournie par AFP Video 19 août
6

En Suède, l'église historique de Kiruna déménage sur des roulettes

information fournie par AFP Video 20 août
7

En Suède, première journée réussie pour le déplacement de l'église de Kiruna

information fournie par AFP 19 août
8

Top 5 IA du 19/08/2025

information fournie par Libertify 20 août

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank