Frédéric Souillot (Force Ouvrière) : "J'aimerais que les politiques entendent cette colère citoyenne !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 09/09/2025 à 14:05

Quel bilan tirer du passage éclair de l’ex-Premier ministre et quelles attentes vis-à-vis de son successeur ? Alors que les débats sur la dette publique, la taxation des plus riches et le contre-budget du PS animent la scène politique, une autre actualité s’impose : la mobilisation « Bloquons tout », qui appelle à des actions ciblées dans l’énergie, les transports ou la distribution. Pour en parler, Frédéric Souillot, secrétaire général de Force Ouvrière, était l'invité de l'émission Ecorama du 9 septembre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com