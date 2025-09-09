Point Marchés - Perspectives de rentrée

Découvrez l'interview de Didier Borowski de l'Amundi Investment Institute par Catherine Saade sur les perspectives de rentrée.
Au programme :
- Les principaux accords commerciaux apportent de la clarté cet été
- Les droits de douane devraient ralentir la croissance aux États-Unis et en Europe
- Passage progressif à un assouplissement de la part de la Fed
- Accélération de la transition vers un monde multipolaire
- Convictions d'Amundi en matière d'investissement
