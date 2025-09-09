 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 748,20
+0,17%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Point Marchés - Perspectives de rentrée
information fournie par Amundi 09/09/2025 à 16:09

Découvrez l'interview de Didier Borowski de l'Amundi Investment Institute par Catherine Saade sur les perspectives de rentrée.

Au programme :

-   Les principaux accords commerciaux apportent de la clarté cet été
-   Les droits de douane devraient ralentir la croissance aux États-Unis et en Europe
-   Passage progressif à un assouplissement de la part de la Fed
-   Accélération de la transition vers un monde multipolaire
-   Convictions d'Amundi en matière d'investissement

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank