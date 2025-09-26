Christophe de Becdelievre, PDG et fondateur de la plateforme Freelance LeHibou, était l'invité de l'émission Tic Tech du 26 septembre 2025, présentée par David Jacquot et Julien Khaski, rédacteur en chef de Maddyness sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : son entrée au Next 40, le premier rachat stratégique d'Adonys Security, cabinet de conseil en cybersécurité, le modèle centré sur l'IT et la mutation du marché du travail.
Christophe de Becdelievre (LeHibou) : "Les entrepreneurs en ont marre d'être pointés du doigt alors qu'ils prennent des risques !"
