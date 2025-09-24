"Le Premier ministre n'a apporté aucune réponse claire aux attentes des travailleurs et des travailleuses", regrette Marylise Léon, secrétaire générale de la CFDT qui s'exprime au nom de l'intersyndicale à l'isseu d'une rencontre à Matignon avec Sébastien Lecornu dans l'espoir de signes forts de rupture. (COMPLETE VIDI76KN6CQ_FR) SONORE
Lecornu "n'a apporté aucune réponse claire" (Marylise Léon pour l'intersyndicale)
