Nvidia, Blast, Ledger, WAAT, Happn : les infos tech de la semaine

information fournie par Ecorama • 26/09/2025 à 14:00

Au menu de ce JT de la Tech : un méga-investissement de 100 milliards de dollars de Nvidia dans OpenAI, qui s’allie à Microsoft, Oracle et Broadcom pour asseoir sa domination sur l’IA générative. En France, Blast s’ouvre à Y Combinator pour connecter les investisseurs aux pépites de la Silicon Valley, tandis qu’Eric Larchevêque tease le plus gros projet de sa carrière. WAAT lève 100 millions d’euros pour électrifier les copropriétés, et Happn, l’appli de rencontres française, passe sous pavillon chinois. Ecorama Tic Tech du 26 septembre 2025, présenté par David Jacquot et Julien Khaski, rédacteur en chef de Maddyness sur Boursorama.com