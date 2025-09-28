Dans le nord du Kenya, des milliers de spectateurs encouragent les participants au Derby international de chameaux, une course traditionnelle ouverte aux professionnels comme aux amateurs.
Le Derby international de chameaux au Kenya, une "course qui rassemble les gens"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro