Arrestations lors d'une manifestation pro-palestinienne à Liverpool

information fournie par AFP Video 28/09/2025 à 17:38

Des personnes manifestant à Liverpool lors de la conférence annuelle du parti travailliste sont arrêtées par la police. Elles portent des banderoles avec des inscriptions telles que "Je m'oppose au génocide, je soutiens Palestine Action". IMAGES

