Des personnes manifestant à Liverpool lors de la conférence annuelle du parti travailliste sont arrêtées par la police. Elles portent des banderoles avec des inscriptions telles que "Je m'oppose au génocide, je soutiens Palestine Action". IMAGES
Arrestations lors d'une manifestation pro-palestinienne à Liverpool
