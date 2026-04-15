Alors que les marchés anticipent plusieurs hausses de taux, Alain Durré, chef économiste Europe de Natixis, défend un scénario différent du consensus. BCE, euro-dollar, valeurs refuges, intelligence artificielle et allocation de portefeuille : un tour d'horizon complet de la conjoncture européenne. Ecorama du 15 avril 2026, présentée par Marie-Laure Hardy sur Boursorama.com
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