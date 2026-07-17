Le célèbre boys band sud-coréen clôture l'étape européenne de sa tournée « Arirang » dans la capitale française, avant de poursuivre avec des concerts en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Retour sur l'ascension fulgurante de ce phénomène mondial de la K-pop.
BTS déferle sur Paris : le phénomène K-pop se produit au Stade de France
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