Les obligations, pour préparer vos projets à moyen terme

information fournie par Amundi • 17/07/2026 à 16:49

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Investir en obligations - à quoi ça sert ?

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(Re)découvrez l'épisode précédent: Investir - trop de choix, trop de risques ?

https://www.boursorama.com/videos/actualites/une-strategie-d-investissement-a-la-portee-de-tous-la-diversification-742a26b3384218a19ea60284db37c84c

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