De Yaoundé à Kinshasa en passant par Lomé, de brillants esprits utilisent l'intelligence artificielle ou l'impression 3D pour s'attaquer à la gestion des déchets. La camerounaise Cindy Aaronne Monjoli épaule les vendeuses de son quartier, l'ingénieur congolais Elie Yossa transforme les bouteilles de plastique en prothèses médicales, et, au Togo, un cinéaste éclaire la nuit des écoliers. Leur exploit, particulièrement inspirant, est le reflet d'une génération et d'un continent.
Des bouteilles en plastique ont permis à cet amputé de remarcher
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