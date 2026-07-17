 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Des bouteilles en plastique ont permis à cet amputé de remarcher

information fournie par France 24 17/07/2026 à 16:02

De Yaoundé à Kinshasa en passant par Lomé, de brillants esprits utilisent l'intelligence artificielle ou l'impression 3D pour s'attaquer à la gestion des déchets. La camerounaise Cindy Aaronne Monjoli épaule les vendeuses de son quartier, l'ingénieur congolais Elie Yossa transforme les bouteilles de plastique en prothèses médicales, et, au Togo, un cinéaste éclaire la nuit des écoliers. Leur exploit, particulièrement inspirant, est le reflet d'une génération et d'un continent.

IA: Intelligence artificielle

Vidéos les + vues

1

Narbonne: 4.500 personnes lors d'une marche blanche pour Louis, tué dans un guet-apens

information fournie par AFP 05 juil.
2

A Narbonne, une marche blanche pour Louis et un appel au durcissement judiciaire

information fournie par AFP 05 juil.
3

Vacances : le bon plan des hôtels 5 étoiles à petit prix

information fournie par Ecorama 09:20
1
4

Des ossements retrouvés dans le Tarn, Jubillar reconnaît "un acte abominable"

information fournie par AFP 16 juil.
2
5

Fontainebleau: des travaux à l'origine de l'incendie principal, Macron remercie les pompiers

information fournie par AFP 00:43
15
6

Des voitures électriques qui explosent ? Attention à ces intox autour de la canicule.

information fournie par France 24 16 juil.
1
7

Webinaire : comment investir dans les crypto-actifs ?

information fournie par BoursoBank 13:34
8

Des bouteilles en plastique ont permis à cet amputé de remarcher

information fournie par France 24 16:02
1

Narbonne: 4.500 personnes lors d'une marche blanche pour Louis, tué dans un guet-apens

information fournie par AFP 05 juil.
2

A Narbonne, une marche blanche pour Louis et un appel au durcissement judiciaire

information fournie par AFP 05 juil.
3

Mondial-2026: les Bleus trop forts pour le Maroc et au rendez-vous des demies

information fournie par AFP Video 10 juil.
4

Antonio Tajani : "Nous ne sommes pas contre les immigrés, nous voulons la migration régulière"

information fournie par France 24 10 juil.
5

Top 5 IA du 10/07/2026

information fournie par Libertify 11 juil.
6

"Allez à l'église et sonnez les cloches": la fuite terrifiante face aux flammes en Espagne

information fournie par AFP 11 juil.
7

Présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre : la LDH dénonce "un permis de tuer"

information fournie par France 24 11 juil.
2
8

Périscolaire: un animateur condamné à 18 mois de prison avec sursis

information fournie par AFP Video 11 juil.
4
1

Les négociations entre l'Iran et les Etats-Unis vont débuter en Suisse

information fournie par AFP 20 juin
6
2

Nouveau cessez-le-feu au Liban après de meurtrières violences menaçant l'accord irano-américain

information fournie par AFP 19 juin
13
3

Top 5 IA du 19/06/2026

information fournie par Libertify 20 juin
4

Versement de l’aide carburant, futur malus pour la fast-fashion, échec confirmé de Shein au BHV

information fournie par BoursoBank Clients 20 juin
5

Liban: la Défense civile déployées sur le site d'une frappe israélienne à Baalbek

information fournie par AFP Video 19 juin
6

Nouvel embrasement au Liban: 47 morts côté libanais, quatre soldats israéliens tués

information fournie par AFP 19 juin
3
7

Khamenei dit avoir approuvé l'accord avec Washington malgré des réserves, levée du blocus naval américain

information fournie par AFP 19 juin
10
8

Baptiste Capron (SeLoger) : “Je ne parlerai pas de rechute mais d’un marché immobilier qui s’est complexifié.”

information fournie par Ecorama 22 juin
3

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank