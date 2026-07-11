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Présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre : la LDH dénonce "un permis de tuer"

information fournie par France 24 11/07/2026 à 17:32

Au programme de votre magazine cette semaine, une pétition qui recueille pas loin de 600.000 signatures à ce jour, pour dire NON à une loi adoptée à l'Assemblée nationale. Un texte qui fait polémique parce qu'il pose le principe d'une présomption de légitime défense pour les policiers ou les gendarmes qui feraient usage de leur arme à feu. Pour en parler, nous recevons Nathalie Téhio, présidente de la Ligue des droits de l’Homme (LDH).

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