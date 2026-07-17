Webinaire : comment investir dans les crypto-actifs ?

information fournie par BoursoBank • 17/07/2026 à 13:34

Après un premier webinaire destiné à savoir s'il était trop tard pour se lancer dans les crypto-actfis, ce 2e numéro va aborder la question très concrète de l'investissement : quelle place doivent prendre les cryptos dans un portefeuille ? Comment peut-on s'exposer à cet actif ? Faut-il diversifier ses investissements au delà du seul bitcoin ? Que penser des bitcoin treasury companies ?

Grégory Raymond, cofondateur et directeur de la recherche de The Big Whale répond à toutes ces questions et à celle des clients de BoursoBank dans cette heure d'échange diffusé aussi sur YouTube.