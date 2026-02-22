À la une, après le revers infligé au président américain par la Cour suprême, Donald Trump a annoncé une surtaxe mondiale 15%. Quel impact pour le continent africain et pour l'Afrique du sud en particulier, l'un des pays le plus durement frappés.
Trump annonce une surtaxe des droits de douane de 15%, quel impact en Afrique du sud ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro