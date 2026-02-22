RDC : Jean-Marc Kabund réclame un dialogue inclusif et critique Tshisekedi

information fournie par France 24 • 22/02/2026 à 22:19

Ancien allié du président Félix Tshisekedi et ex-premier vice-président de l’Assemblée nationale, Jean-Marc Kabund est aujourd’hui l’un des opposants les plus farouches au pouvoir congolais. Condamné à sept ans de prison pour « outrage au chef de l’État » puis libéré en février 2025, il plaide désormais pour un « dialogue politique inclusif » en RDC, y compris avec les groupes armés actifs dans l’Est du pays. Dans cet entretien, il revient sur sa rupture avec le chef de l’État, la crise dans le Nord et le Sud-Kivu et les perspectives politiques à Kinshasa.