Joann Sfar: "au Proche-Orient, la certitude que rien ne va marcher fait le lit des extrémistes"

information fournie par France 24 22/02/2026 à 21:56

C'est le dernier opus de sa trilogie consacrée au Proche-Orient post-7 octobre. "Terre de sang, le temps du désespoir" (éditions les Arènes) est une bande-dessinée/reportage dans laquelle le célèbre auteur et réalisateur Joann Sfar se fait le porte-voix de tous ces anonymes, Palestiniens et Israéliens, qui vivent au quotidien la réalité d'un conflit dont la fin semble pour beaucoup inatteignable. Un ouvrage empreint de pessimisme, d'humilité et de poésie qu'il est venu présenter sur France 24.

2

